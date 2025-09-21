親しい人と深い会話を持つ機会がありそうなとき。特にその相手が「過去にいろいろあり、最近少し精神的な距離を置いていた」という相手なら、「お互いのあいだにあった問題とはいったい何なのか」がここでわかりそう。それですべてクリアになるというわけではないようですが、牡牛座的には自分の思いが理解でき、自分のなかのわだかまりが解けそうです。ただデリケートな時期なので、人への接し方は少し気をつけて。同時に社会運は新局面へ。ここしばらく少し混乱気味だったのなら、「今後はこうしていくといいかも」というヒントが得られるでしょう。引き続き挑戦あるのみですが、進展は決して焦らずに。

