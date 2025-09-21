週間占い・双子座「いまの双子座には日常生活に明確な指針があります」
双子座・女性の運勢
自分の日常をかなり大きな規模で振り返り、客観的な視点を向けるとき。以前は社会面で無理をし、日常をやや犠牲にしがちだった双子座ですが、「なぜそうしがちだったのか？」がわかってくるときかも。いまの双子座には日常生活のなかに明確な「指針」があり、それがある限り「同じ過ちは繰り返さない」と思えそう。必要以上に誰かの期待に応える必要はない、そう強く感じる時期かも。必然的に整理される社会面の状況もあるかもです（それはいいことです）。また、その影響か、これから自分がどうしていきたいかについても新しいひらめきが得られるよう。まだまだ漠然とで大丈夫。でも方向性はあっていますよ。
双子座・男性の運勢
仕事や日々の生活を、少し客観的な視点から振り返る機会を持ちそうなとき。現状の双子座は以前と比べ、かなり生活を重要視しているでしょう。それは結果的に正しく、以前はいかに周囲の期待に応えるために自分を犠牲にしていたのか。そういう面に気づくのかも（ただこのテーマには、もう少し振り返るべき部分があるようですが）。双子座自身も少しクリアになってくるときで、これから自分がやりたいことについても何か明るい兆しを感じるよう。まだまだ不明瞭ではありますが、いま感じることは正しいでしょう。少しずつでいいので、また前進していきましょう。