蟹座・女性の運勢

ここで起こるできごとや誰かとの会話をきっかけに、自分の深い部分がハッとさせられそうな重要なタイミング。そのテーマについては、「もう自分なりに解決した」と蟹座は思っていたのかも。が、最近再浮上してきていたところへ、かなり鋭い指摘を受け、「まだ解決しきってはいないな」と悟りそう。非常に前向きな転機ですが、デリケートになっている面もあるので、もしショックを受けてしまったら心を休める時期もしっかり取って。日常面でも新展開の時期。何か「もっとこういう考え方、行動が必要なのでは」と感じるヒントが入ってきそう。特に前向きな変化を求めるならね。方向性はあっています。ただ急がなくても大丈夫よ。

蟹座・男性の運勢

ちょっとしたショックを受ける展開、会話がありそうなとき。いま起こるできごと、もしくは誰かとの出会いは、蟹座が「すでに自分のなかでは解決&消化したこと」として処理していた問題が「まだそうではなかった」と気づかせる力を持っています。それはとても前向きなことですが、基本は不安や過去の傷にかかわる内容でもあるため、そうなるのかも。もし当てはまった場合は、よく休む時間を取ってリラックスを。同時に日常面でも新しいヒントをつかみそう。今後家族関係や日々の生活面で挑戦していきたい方向性があるのなら、それが正しいと感じさせてくれる何かかな。まあ進展は急がず、安心してワクワク取り組みましょう。