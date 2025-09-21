獅子座・女性の運勢

自分の弱みや解決しきっていない問題を発見してしまいそうなタイミング。ただ、これはいいことで、もしいま心身の不調や「何だかこれいつもうまくいかない…」という部分があるのなら、専門家や知識のある人に相談してみるのもいいのでは。そこで「気にしないようにしていたが、やっぱりそれが原因か…」という何かが浮かび上がるのかな。いまはまず「それにきちんと気づけたことが素晴らしい」と考え、自分に厳しくしすぎないように。実際、自分に（むやみに）厳しいことが問題を作っている可能性もあります。また、いまは新しい視点&出会いも増えてくるときなのかも。やりたいことがあるなら、前進自体は急がず、じっくり本気で挑戦できる足場を整えていきましょう。

獅子座・男性の運勢

自分のなかに未解決な問題、弱い部分があると気づく大事な転機の時期。獅子座自身は新しい方向へ向かう強い意識を持っていますが、もしそれが思うように進まないのなら、何か具体的な問題があるのかもしれません。原因のわからない体調不良などがある場合は、まずは専門家に相談を。知識のある人に客観的に指摘され、初めて自分でも自覚するのでは。ただ、ここでわかることは大きなプラスなので、がっかりせず前向きなフォロー&ケアを日常のなかで考えていきましょう。同時にいまは周囲もまた前向きに動き出すとき。何か今後に向けての前向きなヒント&出会いも得られるのかも。焦らず確実にチャンスをつかんでいきましょう。