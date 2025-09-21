乙女座・女性の運勢

パートナーもしくは親友など、自分にとっての大事な誰かとのあいだに重要な転機が起こりそうなタイミングです。特に、これまでのあいだに、何らかの理由で親しかった人たちと少し距離を置く決断をしていたのなら、「それは正しかった」と悟りそう。その悟り…を引き出すのが、パートナーや親友との会話なのでは。乙女座的にはすっきりする時期ですが、相手からすると「お互いの考えの違いが明確になる」ショックなときかも。ついきつい態度になりがちなので、そこは気をつけて。ただ親しい人との関係性については、もう何度か見直しはあると思いますよ。また、社会面では新たな指針を見つける時期かも。学びたい、身につけたい知識、資格などがあるなら、挑戦し始めるのにもいいときです。

乙女座・男性の運勢

パートナーや親友など、大事な相手とのあいだで考え方の差が明確になるとき。それは主に対人関係に対するものの見方で、もし少し前に乙女座が誰か（もしくは複数の人たち）とのかかわり方を変える判断をしたのなら、「あの判断は正しかった」と再確認するできごとなのかも。ただ、相手は多少なりともショックを受けるので、そこには十分な気づかいを。また、この考えはまだ何回か考察する機会がありそうですよ。いまはいまとして、長い目で考えていきましょう。社会面では、今後の状況にプラスに働く何かに出会いやすいとき。新しい資格獲得や情報収集など、挑戦の役に立ちそうなものは手に入れてみましょう。