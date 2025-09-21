とても重要なことに気づきハッとさせられる時期。主にそれは過去の天秤座が抱えてきた負担や責任、そしてそれに伴う問題のようなものに関してで、「どうして当時、そうなっていたのか？」がわかった感じなのでは。いまはまた、それを生んだ状況がジワジワ戻ってきています。その状況、でも「以前とは少し違う天秤座の意識」が同時にそこにあることで、その気づきを生むのかな。ここからは再び冴える時期でもあるため、これから自分がどうしていくべきかもはっきりしてくるでしょう。すぐに思うように動けなくても大丈夫。「目指す方向はこっち」とわかっているだけで、だいぶ迷いは晴れますよ。

過去に背負った社会面での責任、負担や問題について新しい知見を得るとき。それとは少し前に距離を置いたはずでしたが、いまはどうもそれが再び戻ってくる流れなのかも。ただ天秤座の意識は以前とは違うので、「なぜかつて、そうなってしまったのか？」について何かひらめくものがあるのでは。そこを意識し大事にすれば、「再びかかわっても同じ展開にはならない」はずです。いまの天秤座は冴えていく流れなので、今後自分がどうしていくべきかも、もっと大きな範囲で理解できてきそう。ただ状況の混乱はまだ強いのでじっくりとね。でも考えていることは、正しい方向へ向かっていると思いますよ。