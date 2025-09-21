親しい人との会話のなかでハッとさせられるできごとがありそう。相手の指摘は、もう蠍座が「自分はそれを消化した」と思っていたことが、実はまだそこにあることに気づかせるものなのでは。過去の問題や不安、傷に近い何かかな。ただ、いまの蠍座は以前よりも前に進めています。じっくり向き合えばより前向きな形で、本当に消化することも可能なはず。これはそこに気づかせるためのできごとなのでしょう。もしショックを受けてしまったら、いったん自分に休憩をあげてね。同時にここからは、自分を新しくしていく意欲がじわじわ上がっていきそう。そういう意味でも、いま自分を再確認するできごとはプラスな要素なんですよ。

親しい人と話すなかで、重要なことに気づくとき。もうすでに自分のなかでは解決したと思った過去の問題、不安や傷が、「実はまだ片づいていない」。これにハッとするのかな。ショックを受ける可能性もありますが、以前と比べ蠍座はずっと客観的に、かつ自分に寛容にいることができています。ここで気づいたことで、改めてそれを見つめ返し本当の意味で手放すこともできるでしょう。ただ進展は焦らずに。もしショックを受けたのなら、少し休みましょう。同時期、蠍座の内面では改めて挑戦への意志が宿り始めています。「まだどうしたらいいのかはわからないけれど…やりたい！」と思うなら、その思いを大切に。行動自体はじっくりでいいよ。