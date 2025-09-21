射手座・女性の運勢

社会面で起こるできごとや誰かとの会話を通じて、自分の生活や家族との関係を改めて深く見直す必要に気づかされるとき。一時に比べ射手座は日常を省みるようになり、「もう自分にはその手の問題はない」と思っていたのかも。が、「まだ不十分である」と気づかされるのかな。ちょっとショックを受けるかもですが、いまは先に進むより見直しモードに入るほうが正しいと直感的にも理解するはずです。同時にここからは再び対人関係が活発に。誰かの行動、発言を通じて、人に対する解像度が上がる（相手のことがよくわかる、理解しやすくなる）。そんな経験をするかもです。

射手座・男性の運勢

家族との関係や自分の生活面での習慣、状況などのなかには、「もう消化し、乗り越えたと思っていたけれど、実際には未消化のままである問題がある」と気づかされるタイミング。そのきっかけをくれるのは、社会面での展開やそこで出会う誰かのひとことで、最初はちょっとショックを受けてしまうかもしれない射手座ですが、改めて向き合う決意を固めるでしょう。どうぞ健やかに。きめ細かい気づかいや穏やかで安定した日々が、いまは必要なのでしょう。また、ここから再び対人関係は活発化、人からも前向きな刺激を受けやすくなるでしょう。人のことをよく知りたいなら、あなた自身もより見抜くための目が必要なのかも。