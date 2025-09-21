山羊座・女性の運勢

誰かとの会話やちょっとしたできごとから、「自分の意識は昔とかなり変わっている！」という事実に気がつけるとき。特にある時期、意識的に特定の人たちや状況と距離を置くようになったのなら、いまはその関係性が戻ってきやすいよう。その久しぶりの状況に触れ、自分の前進を感じとれるようです。ただ相手がいるなら、相手は山羊座の言動にショックを受ける可能性もあるのでは。また「関係性とは簡単には計りしれない」（まだまだどうなるかはわからないよ）というのも事実なので、いまはまずできるだけ穏やかに。またここからは社会面でも新たな展開が見えてきそう。いろいろ不透明ですが、山羊座が今後も大きな挑戦をしていく流れは揺らぎないものですよ。

山羊座・男性の運勢

ここしばらくは、懐かしい人間関係や状況が戻ってきやすい流れにいます。が、それらはたぶん山羊座が「ちょっと距離を置こう」と判断していたもので、改めて向き合ってみると「やはり距離を置いたのは正解だったかも」と感じやすいのがいまでしょう。ただ山羊座的には納得の時期ですが、そこで感じ取れる距離感は相手にとってはショックな可能性が。またこのかかわり、今後まだどうなるかはわかりません。態度が冷淡になりすぎないよう気をつけて。同時に社会面では新たな視点が加わるとき。いまはやや先行き不透明ですが、「向かっていきたい方向性」ははっきりします。挑戦意欲さえあれば大丈夫ですよ。