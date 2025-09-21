水瓶座・女性の運勢

「物ごとは自分の都合に合わせていい」。そんな重要な気づきを得そうな今週です。そもそも以前の水瓶座は、特に社会面において周囲の都合や難しさに対応する形で物ごとを進めることが多かったのでは。が、いまはその感覚が薄れ、前向きな意味での自分の都合、考えに沿って判断することをよしとできるようになっているのかな。その事実に気づけ、ちょっと力を得る時期ですが、ここしばらくはやや過去の状況が戻ってきやすいかも。新しい感覚を持って、その事態にも対応してください。また、ここからは水瓶座自体の冴えも増しそう。まだ先行きは不透明ですが、自分がどうしたいのかははっきりさせていくといいですね。

水瓶座・男性の運勢

「自分のなかで価値観は確実に進化している」。そんなことに気づけそうな今週です。以前、水瓶座はもっと仕事上の状況や責任にとらわれ、その価値観を重視していました。が、その後、やりたいことが見つかったり、生活を見直したりする時間を過ごすうちに考え方は変わり、いまに至るのでは。いまはややかつての状況が戻ってきやすいときですが、「かといって、もういまの自分は人の都合に振り回される自分ではない」。それを自覚するのでしょう。自分自身の冴えも増す時期なので、これからどうしたいか具体的な計画を持ち始めるといいかも。ただ行動は焦らないように。何ごとにも動き出すのにいいタイミングはありますから。