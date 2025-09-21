魚座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な相手とのあいだで考え方の違いを実感しそうなタイミングです。主にそれは人との距離感をテーマとしたもので、相手はある種の相手に「今後は少し距離をもってかかわろう」と決めているのでは。その気持ちもわかるはずの魚座ですが、最近またそういう人たちとの縁も復活傾向なので、相手ほどきっぱりした気持ちにはなれないのかな。ちょっとショックを受けやすい時期ですが、この機会に自分の考えを見直してみるのはアリ。そもそも親しい相手同士でも考え方はそれぞれでいいのですから。またここからは、生活面を中心に改めて自分の日常を見直すのにもいい時期です。いまにとらわれず、これからどうなっていきたいのか、考えてみましょう。

魚座・男性の運勢

パートナーや親友など、大事な相手との会話でハッとさせられるとき。背景にはお互いの対人関係上の価値観の差があり、相手はある時期以降「こういう相手とは距離を置く」と決めているのかも。それは理解できる魚座ですが、まだまだ受け入れてしまう自分もいる。そこを端的に指摘されショックを受けるのかも。ただ考え方は親しくとも人それぞれ。何が正解かは決められません。また、いまはその当の距離を置こうとしている相手との関係も戻ってきやすい時期なので余計難しいですが、ちょっとこのテーマについては少し長い目で見ましょう。同時期、自分のなかの変化への意欲が再び顔を出します。行動自体は急がなくていいので、「何をどう変えていきたいのか」。考えてみるといいかもね。