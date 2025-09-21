「桐生」はなんて読む？これはさすがに簡単かも...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「桐生」はなんて読む？
「桐生」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「き」から始まる地名です。
いったい、「桐生」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きりゅう」でした。
桐生市は、群馬県に位置しています。
桐生市には、市営の動物園・遊園地からなる「桐生が岡公園」があり、入園料・駐車場が無料で週末や大型連休には県外からも大勢の客が訪れます。
ちなみに、動物園にはペンギンやライオン、キリン、カピバラなどがおり、とても無料とは思えないほどの種類がいるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『群馬総合土地販売』
ライター Ray WEB編集部