◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて、中日・大野雄大投手との同学年対決で先発したが、移籍後初の１試合２被弾など６回途中まで投げ５安打５失点、８１球で降板となり、３度目の挑戦となった２００勝はまたもお預けとなった。巨人は初回に２点を先制しながら痛い逆転負けとなった。

【巨人・田中将大投手の試合後のコメント】

「結局今日はもう全てにおいて長打が絡んでしまって、ヒットの数（５安打）に対して、それだけ点（５失点）を取られてしまっている。すごくもったいない結果になってしまったなと思います」

「３回から５回まではちょっと立て直せたかなと思ったんですけど、６回、ああいう形で主軸に回るところで試合を決定づけてしまうような失点の仕方をしてしまったので。（チームが）勝つことが難しくなってしまう投球をしてしまったなと思います」

「（２位争いの）非常に大事なところで、こういう投球しかできなかったので、自分自身に本当にフラストレーションが溜まるゲームになりました」