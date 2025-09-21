ポケセンでレジ袋を断った瞬間…スタッフの粋な声掛けが話題に！1.6万いいね「胸熱」「かっこよすぎ」【ママリ】

【神対応】ポケセンでレジ袋を断ったら…スタッフの声掛けに1.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぱぴこ(@pppppppapico)さんの投稿です。お会計レジで袋を断ると、テープを貼ってくれる店員さんもいますよね。そういうときに、店員さんの素敵な気遣いを感じると、ほっこりします。





投稿者・ぱぴこさんは、大好きなポケモングッズを買ったときに、お会計で袋を断りました。そこで、店員さんとのやりとりに心が和んだそうです。

©pppppppapico

袋いりませんって言ったら、「ゲットのあかし付けておきますね！」って言われた！

『ゲットのあかし』！！✨

小さなやり取りですが、こうした言葉をもらえるとほっこりしますよね。ポケモングッズにピッタリな言葉のチョイスも、素晴らしいです。店員さんの心配りにうれしくなります。



この投稿に「いい響きだ」「ナイス！」などのリプライが寄せられました。店員さんの気配りに癒される素敵な投稿でした。

塩を出したがる2歳児対策がプロ！実母に3.3万いいね

うさこ☺︎︎︎(@fuwaokusan)さんの投稿です。子どもには自由にやらせてあげたいと思う一方、「ダメ」と制止しなくてはならないシーンもたくさんありますよね。気付くとあれもダメ、これもダメと言ってしまい、理想の子育てとは程遠く感じることもしばしば。自由と制止のバランスはとても難しく、子育ての大きな悩みの一つでもありますよね。



2歳の息子さんは、塩を振って出すことにハマっているそう。つい「ダメ！」と言って、取り上げてしまいそうですが、うさこ☺︎︎︎さんの実母の対策は、想像の斜め上だったそう。

©︎fuwaokusan

©︎fuwaokusan

©︎fuwaokusan

塩に執着しやりたがる2歳児に対する実母の対策がキャップと本体との間にラップかませてて天才。さすが子育て終えている人は違うな…

つい「ダメ！やめて！」と怒ってしまいそうな場面ですが、いくら振っても塩が出ないように、蓋の間にラップをかませたという実母。息子さんのやりたいという気持ちを尊重しつつも、塩を無駄にはしない対策が素晴らしいですね。



この投稿に「トラブル対応能力が高い」「ナイスアイデア」というコメントがついていました。子育ては予期せぬことの連続で、まさにトラブル続き。心の余裕を持って対応する実母は、さすが子育ての大先輩ですね。自身の子育てでもまねしたくなるようなエピソード投稿でした。

3歳児双子が恐怖に立ち向かう姿に6.8万いいね

まな🌱👧👦twins❤️💙3y(@mana51658088)さんが投稿した双子のほっこりエピソードです。大人からすれば大したことがないものでも、幼い子どもにとっては怖いものがありますよね。



この投稿では、3歳の双子コンビが自分たちの恐怖スポットへ向かいます。さてその場所とは…？

©mana51658088

ゴミ箱が怖いから2人で力を合わせてゴミ捨てに行く双子可愛い☺️

怖いものとは自動で開くゴミ箱。センサーの反応具合によっては不意打ちで開くことがあり、双子ちゃんはそれが怖いようです。



今回の投稿には「大人には分からない未知があるのね」「大冒険の様相ですね」「うちの子も2歳のころにゴミ箱を怖がっていました」などのリプライがついていました。



子どもの世界は大人よりずっと豊かで、毎日が大冒険なのかもしれませんね。2人のがんばりを思わず応援したくなる、かわいい投稿でした。

