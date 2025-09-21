地雷を踏んだ…？グループLINEでの「妊娠報告」を既読スルーされました【ママリ】

妊娠報告LINEがスルーされた。友人の気に障ってしまったのか不安

グループラインでの妊娠報告がスルーされてしまいました。





結婚3年目で子供を授かり妊娠7ヶ月となったので前職の同期5人(自分含む)のグループラインで妊娠報告しました。





付き合いは10年以上となります。

今は全員離れた県に住んでおりますが、毎年1年に1回はみんなで集まるようにしています。

あとは元旦の挨拶LINEや年賀状を送り合ったりをする仲です。





今回グループラインに妊娠報告をしたところ、AさんとBさんは「おめでとう」と返信をくれたのですが、Cさんは妊娠報告について完全にスルーの返信で、Dさんは既読スルーでした

私の妊娠報告から一週間以上たつので、これから新たに妊娠報告についての返信は来そうもありません。





出産後に報告することも考えたのですが、グループライン外の前職の仲の良い人にもすでに妊娠報告をしてしまっているため、人づてに伝わってしまうよりは自分から伝えた方が良いかと思ったのと、妊娠報告なしに突然出産報告をするのもどうかと思い報告しました。





返事をくれたAさんとBさんは既婚者で、返事をくれなかったCさんとDさんは私の少し年上で30代半ば独身です。





CさんとDさんに私の妊娠報告で嫌な思いをさせてしまったのでしょうか。





妊娠や出産の報告は仲の良い友人同士の間でもセンシティブな背景があると「報告してもいいのかな」「素直におめでとうを言えない」という場合もありますよね。このため、いろいろと考えた上で報告をした時も、既読スルーされると「悪いことをしてしまった」と落ち込むケースがあるかもしれません。この記事では10年来の友人同士で利用しているグループLINEに妊娠報告をしたところ、数人の友人から既読スルーをされ悩んでいるという投稿を紹介します。

前職の同僚で10年以上仲良くしているという友人同士の5人。投稿者さんがグループLINE上で妊娠報告をしたところ、既婚者の2人からは返信があったものの、独身の2人からは既読スルーをされたということです。



投稿者さん自身もいろいろと配慮や考慮をした上での報告だったようですが、何も反応がなかったことを気にしており、今後出産報告はしない方が良いのだろうか…と悩んでいます。

妊娠報告への反応についてさまざまな意見が

妊娠報告に対し、友人から返信がなかったことを気にする投稿者さん。この投稿にはさまざま意見が集まりました。

独身で30代半ばでしたら、色んな複雑な感情もあるのではないでしょうか？



お世辞でも良いから一言くらい返せよとは思いますが(笑)



①嫌な思いをしたから無視した

②単に見逃した

③見た時忙しくて後でレスしようとして忘れた



のどれかと思いますが、

①だった場合はC&Dが大人気ないし、無礼。

②&③も礼儀がなってないけど、ウッカリは誰にもあり得るし…。



何にせよ、グループLINEで報告したならグループ内の人は、おめでとうとレスするのが礼儀だと思います。



あと、妊娠報告したのなら出産報告するのも礼儀かなと思います。



結婚や妊娠、出産については個々人でいろいろな考えや経験にもとづく思い・感情があるので、報告をする側もされる側も「素直なやり取り」ができない場合がありますよね。



報告をする側からすると、親しい友人への報告なので「第3者から聞いて『水臭い』となるなら自分から言おう」という気持ちをいだくのも分かります。一方で報告される側には、たとえ友人であってもなかなか言いづらい事情をかかえている場合も考えられますよね。



今回のような場合、相手の反応がなかったことについて、相手にどんな背景があるのかは明確に聞かない限り把握することはできません。このため、憶測で相手に対してネガティブな感情をいだくくらいなら、何か事情があったのだろうと割り切る方が気持ちは楽になるかもしれませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）