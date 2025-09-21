ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】沼津港近くで建物火災 現在も延焼中 消防車9台出動して消… 【速報】沼津港近くで建物火災 現在も延焼中 消防車9台出動して消火活動に（静岡・沼津市） 【速報】沼津港近くで建物火災 現在も延焼中 消防車9台出動して消火活動に（静岡・沼津市） 2025年9月21日 17時12分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 21日午後4時ごろ、沼津市我入道浜町で建物火災があり、現在も延焼中で消防が消火活動にあたっています。現場は沼津港から狩野川を挟んですぐの場所で、現在、消防車9台で消火活動にあたっているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 自民党総裁選 前回出馬の上川陽子衆院議員（静岡１区） 今回は不出馬を表明（20日） 竜巻による被害が出た牧之原市で20日から、り災証明書の交付が始まる（静岡・牧之原市） 小学生が地元の自然を楽しもうとシーカヤックを体験（静岡・南伊豆町） 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 長野, イベント, 墓, 思いやり, 在宅医療, 床暖房, デイサービス, 住宅, 訪問介護