21日午後4時ごろ、沼津市我入道浜町で建物火災があり、現在も延焼中で消防が消火活動にあたっています。

現場は沼津港から狩野川を挟んですぐの場所で、現在、消防車9台で消火活動にあたっているということです。