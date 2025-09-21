¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊõÃµ¤·´¶³Ð¡ª¡×Àä»¿ÍèÆüÃæ¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥ó¥Éà¥Ô¥Ã¥¯±£¤·á¤¬ÏÃÂê¡Ö¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸´ò¤·¤¤¤Í¡×
³«±éÁ°¤Î»þ´Ö¤â¥ï¥¯¥ï¥¯
¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò´º¹ÔÃæ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦ÆñÇÈHATCH¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼4¸ø±éÌÜ¤È¤Ê¤ë@smashingpumpkins¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅÃæ!@jimdunlopusa #pickscavengerhunt ³«ºÅÃæ¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÅê¹Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅê¹Æ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç»ä¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤Í¡£º£Ìë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤!²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï20Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¥¡¦¥¦¥©¥ó¡£
¡¡¥¥¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î³«¾ìÁ°¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò±£¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îà¥Ô¥Ã¥¯±£¤·á¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢È¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2³¬ÀÊ¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥°¥Ã¥ºÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤é¥¥¤¬¥Ô¥Ã¥¯ÇÛ¤Ã¤Æ¤¿!¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¾ì¤ÈÆüÉÕÆþ¤ê¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÖÊõÃµ¤·´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¤!¡×¡Ö¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ËÊ¡²¬¡¦ZEPP FUKUOKA¡¢25Æü¤Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHGB¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£