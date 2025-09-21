¹±Îã¤Î­à¥Ô¥Ã¥¯±£¤·­á¤¬³Æ²ñ¾ì¤Ç¹¥É¾¤Î¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥º¤Î1993Ç¯È¯É½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥µ¥¤¥¢¥ß¡¼¥º¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@smashingpumpkins¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

³«±éÁ°¤Î»þ´Ö¤â¥ï¥¯¥ï¥¯

¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò´º¹ÔÃæ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÂçºå¡¦ÆñÇÈHATCH¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼4¸ø±éÌÜ¤È¤Ê¤ë@smashingpumpkins¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅÃæ!@jimdunlopusa #pickscavengerhunt ³«ºÅÃæ¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÅê¹Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅê¹Æ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç»ä¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤Í¡£º£Ìë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¤!²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï20Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥º¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥­¥­¡¦¥¦¥©¥ó¡£

¡¡¥­¥­¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î³«¾ìÁ°¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò±£¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î­à¥Ô¥Ã¥¯±£¤·­á¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢È¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2³¬ÀÊ¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥°¥Ã¥ºÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤é¥­¥­¤¬¥Ô¥Ã¥¯ÇÛ¤Ã¤Æ¤¿!¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¾ì¤ÈÆüÉÕÆþ¤ê¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÖÊõÃµ¤·´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¤!¡×¡Ö¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡24Æü¤ËÊ¡²¬¡¦ZEPP FUKUOKA¡¢25Æü¤Ë¹­Åç¡¦¹­ÅçÊ¸²½³Ø±àHGB¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£

 