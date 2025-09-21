¡Ö¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡×¥»¥ì¥Ö°ì²È¤Î42ºÐ¥â¥Ç¥ëàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¹¥¤ß¤â°ì½ï¡×¡Ö¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÁÄÊì¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó(µýÇ¯96)¤ò»ý¤Ä42ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢ÁÄÊì¾ù¤ê¤Î¤ªÞ¯Íî¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£¥Ô¥¢¥¹¤â¤ê¤â¤ê¡Á♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¿§¤ÇÂç¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹Àô¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ô¥¢¥¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¦¤Ê¡¼¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Àô¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤Í¡Á¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¹¥¤ß¤â°ì½ï¡×¡Ö¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ±·¿¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2002Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿¹Àô¤Ï¡¢¥Ñ¥êŽ¥¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëå¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¿¹À±(33)¡£