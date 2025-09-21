比嘉一貴がアジアンツアー2連勝 ポイントランキング1位に浮上
＜ヤンドーTPC 最終日◇21日◇林口G＆CC（台湾）◇7108ヤード・パー72＞アジアンツアーの台湾大会が終了した。トップと1打差で出た比嘉一貴が「68」をマーク。トータル17アンダーで逆転し、ツアー2勝目を果たした。
【写真】 ウッドからアイアンまで… 比嘉一貴はほぼオール“外ブラ”構成
比嘉は先週の日本・アジア・韓国ツアー共催「シンハンドンヘオープン」で勝利。今大会でアジアンツアー2連勝を飾り、ポイントランキングで1位に浮上した。シーズン終了時にランキング1位を維持していれば、来季のLIVゴルフ出場権が与えられる。池村寛世はトータル6アンダー・32位タイ。関藤直熙はトータル4アンダー・41位タイ、村上拓海はトータル3アンダー・46位タイだった。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億4789万円）。優勝した比嘉は18万ドル（約2662万円）を獲得した。
