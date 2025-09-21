◇セ・リーグ ヤクルト―阪神（2025年9月21日 神宮）

ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が約2カ月ぶりに先発メンバーから外れた。上半身のコンディション不良から7月29日に復帰後は、47試合連続でスタメン出場を続けていた。

前日20日の中日戦（バンテリンD）ではプロ入り初の1番で先発するも、一度もバットを振らずに見逃し三振。そのままベンチに下がった。

高津監督は試合後に中日・岡田の引退登板に花を持たせる狙いがあったことを明かし「体調が優れないので、今日は使う気がなかったけど、岡田投手が先発するので、せっかくなので打席に立たせた」と説明していた。

村上は復帰直後から本領を発揮し、8月は27試合で打率・291、12本塁打、22打でセ・リーグの月間MVPを獲得。ただ、9月中旬からペースダウンし、6試合連続無安打が続いていた。

ベンチ入りメンバーには登録されており、定位置だった「4番・三塁」には北村恵が入った。

ヤクルトのスタメンは以下の通り。

1・右 並木

2・遊 長岡

3・左 内山

4・三 北村恵

5・一 オスナ

6・二 山田

7・捕 古賀

8・中 岩田

9・投 山野