　ファッション通販サイト「and ST（アンドエスティ）」の9ブランドが「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした新作アイテムを、10月1日（水）から公式WEBストアと各ブランド店舗などで発売する。

「サンリオキャラクターズｘand ST」第6弾コラボ発売

　コラボ第6弾となる今回は、80型を超える秋のファッションアイテムがラインアップする。

　ブランド初のコラボとなる『GLOBAL WORK』（グローバルワーク）のWOMENSは、“平成レトロ”をテーマにハローキティをデザインした「ZIPフーディ」（全2種　5991円）や「キルトポーチ」（全3種　2490円）、KIDSは“ALWAYS　TOGETHER”をテーマにシナモロール、ハンギョドンをモチーフにした「アップリケスウェット」（全4種　3490円）、「天使ぬいぐるみチャーム」（全2種　2290円）がお目見えする。

【GLOBAL WORK】 WOMENS　HELLO KITTY「ZIPフーディ」（全2種　5991円）、「キルトポーチ」（全3種　2490円）
【GLOBAL WORK】　KIDS　シナモロール/ハンギョドン「アップリケスウェット」（全4種　3490円）、「天使ぬいぐるみチャーム」（全2種　2290円）

『Heather』（ヘザー）からは、デビュー当時の70’sのマイメロディとハートやドットがモチーフになった「モコモコルームウェア」（全2種　1万1000円）と「スマホチャーム」（3300円）、『repipi armario』（レピピアルマリオ）からは、“原宿に遊びに来た「はなまるおばけ」”をテーマにした「ワッペンシシュウスウェット」（全2種　5489円）、「マスコットチャーム」（全3種　1980円）が登場する。

【Heather】マイメロディ「モコモコルームウェア」（全2種　1万1000円）、「スマホチャーム」（3300円）
【repipi armario】はなまるおばけ「ワッペンシシュウスウェット」（全2種　5489円）、「マスコットチャーム」（全3種　1980円）

『LOWRYS FARM』（ローリーズファーム）からは、ハローキティのワンポイントがついた「キルティングminiBAG」（全3種　3490円）やマイメロディの「ポーチツキエコBAG」（全2種　2990円）、「カラビナツキクリアポーチ」（全2種　2790円）、クロミの「キンチャクポーチ」（全2種　1790円）や「ミラーキーチャーム」（全2種　1890円）のほか、「トイキーホルダー」（2490円）は全25種類が展開される。

【LOWRYS FARM】HELLO KITTY「トイキーホルダー6」（全15種　2490円）、「キルティングminiBAG」（全3種　3490円）
【LOWRYS FARM】マイメロディ「ポーチツキエコBAG」（全2種　2990円）、「カラビナツキクリアポーチ」　（全2種　2790円）
【LOWRYS FARM】クロミ「キンチャクポーチ」（全2種　1790円）、「ミラーキーチャーム」（全2種　1890円）

『Elura』（エルーラ）は“おとなが着たいレトロHello Kitty”をテーマに、「Vネックカーディガン」（全3種　1万1000円）と「ワッペン付き巾着セット」（全2種　3300円）、『AND YUA ANY』（アンユアエイニー）からは、はぴだんぶいと初めてコラボレーションした「グラフィックスウェット」（全2種　3490円）と「グラフィックパーカー」（全2種　3990円）が発売される。

『tiny tiny』（ティニーティニー）からは、日焼けデザインのハローキティの「ぬいぐるみチャーム」（全3種　2990円）や「ポーチ」（全3種　3990円）がラインアップする。

【Elura】HELLO KITTY「Vネックカーディガン」（全3種　1万1000円）、「ワッペン付き巾着セット」（全2種　3300円）
【AND YUA ANY】はぴだんぶい「グラフィックスウェット」（全2種　3490円）、「グラフィックパーカー」（全2種　3990円）
【tiny tiny】ハローキティ「ぬいぐるみチャーム」（全3種　2990円）、「ポーチ」（全3種　3990円）

　子供服ブランド『PAIR MANON』（ペアマノン）からは、ハローキティとポムポムプリン、ポチャッコがプリントされた「ユニセックス バックプリント 長袖Tシャツ」（全3種　2000円）と、ハローキティ、マイメロディ、クロミがデザインされた「ガールズ フリル裏毛スウェット」（全3種　3000円）、「ぷっくりおしりワッペン ベビーロンパース」（全3種　2295円）が発売。
　
『10C REPIPI』（ジューシーレピピ）からは、“Happy Halloween B-days Party”をテーマにマイメロディとクロミがデザインされた「プチハイリブトップス」（全4種　2490円）、「ドッキングプリーツスカート」（全2種　3991円）、「マスコットチャーム」（全4種　2200円）が登場する。

【PAIR MANON】ハローキティ・ポムポムプリン・ポチャッコ「ユニセックス バックプリント 長袖Tシャツ」（全3種　2000円）、ハローキティ・マイメロディ・クロミ「ガールズ フリル裏毛スウェット」（全3種　3000円）、ハローキティ・マイメロディ・クロミ「ぷっくりおしりワッペン ベビーロンパース」（全3種　2295円）
【10C REPIPI】マイメロディ/クロミ「プチハイリブトップス」（全4種　2490円）、「ドッキングプリーツスカート」（全2種　3991円）、「マスコットチャーム」（全4種　2200円）

　and ST限定アイテムの、天使の羽をつけたハローキティがモチーフになった「ルームウェアトップス」、「ルームウェアパンツ」（全2種　4490円）は、ふわふわの生地でオーバーサイズのシルエットになっている。

【and ST限定アイテム】HELLO KITTY「ルームウェアトップス」（全2種　4490円）
【and ST限定アイテム】HELLO KITTY「ルームウェアトップス」「ルームウェアパンツ」（全2種　4490円）

　さらに「Elura」ではベーシックなハローキティをプリントした限定ショッパー、「and STストア」ではサンリオキャラクターズをデザインした限定ショッパーがもらえるほか、「tiny tiny」ルミネスト新宿店ではハローキティのレシート写真機が10月1日（水）から19日（日）まで設置される。

「Elura」　限定ショッパー
「and STストア」　限定ショッパー

　and STとサンリオキャラクターズの第6弾コラボアイテムは、10月1日（水）の午前10時から、公式WEBストア「and ST」、各ブランド店舗、and STストア全店で順次発売。店舗によって取扱商品が異なる場合がある。価格は税込み。