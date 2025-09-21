ファッション通販サイト「and ST（アンドエスティ）」の9ブランドが「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした新作アイテムを、10月1日（水）から公式WEBストアと各ブランド店舗などで発売する。

「サンリオキャラクターズｘand ST」第6弾コラボ発売

コラボ第6弾となる今回は、80型を超える秋のファッションアイテムがラインアップする。

ブランド初のコラボとなる『GLOBAL WORK』（グローバルワーク）のWOMENSは、“平成レトロ”をテーマにハローキティをデザインした「ZIPフーディ」（全2種 5991円）や「キルトポーチ」（全3種 2490円）、KIDSは“ALWAYS TOGETHER”をテーマにシナモロール、ハンギョドンをモチーフにした「アップリケスウェット」（全4種 3490円）、「天使ぬいぐるみチャーム」（全2種 2290円）がお目見えする。

【GLOBAL WORK】 WOMENS HELLO KITTY「ZIPフーディ」（全2種 5991円）、「キルトポーチ」（全3種 2490円）

【GLOBAL WORK】 KIDS シナモロール/ハンギョドン「アップリケスウェット」（全4種 3490円）、「天使ぬいぐるみチャーム」（全2種 2290円）

『Heather』（ヘザー）からは、デビュー当時の70’sのマイメロディとハートやドットがモチーフになった「モコモコルームウェア」（全2種 1万1000円）と「スマホチャーム」（3300円）、『repipi armario』（レピピアルマリオ）からは、“原宿に遊びに来た「はなまるおばけ」”をテーマにした「ワッペンシシュウスウェット」（全2種 5489円）、「マスコットチャーム」（全3種 1980円）が登場する。

【repipi armario】はなまるおばけ「ワッペンシシュウスウェット」（全2種 5489円）、「マスコットチャーム」（全3種 1980円）

『LOWRYS FARM』（ローリーズファーム）からは、ハローキティのワンポイントがついた「キルティングminiBAG」（全3種 3490円）やマイメロディの「ポーチツキエコBAG」（全2種 2990円）、「カラビナツキクリアポーチ」（全2種 2790円）、クロミの「キンチャクポーチ」（全2種 1790円）や「ミラーキーチャーム」（全2種 1890円）のほか、「トイキーホルダー」（2490円）は全25種類が展開される。

【LOWRYS FARM】クロミ「キンチャクポーチ」（全2種 1790円）、「ミラーキーチャーム」（全2種 1890円）

『Elura』（エルーラ）は“おとなが着たいレトロHello Kitty”をテーマに、「Vネックカーディガン」（全3種 1万1000円）と「ワッペン付き巾着セット」（全2種 3300円）、『AND YUA ANY』（アンユアエイニー）からは、はぴだんぶいと初めてコラボレーションした「グラフィックスウェット」（全2種 3490円）と「グラフィックパーカー」（全2種 3990円）が発売される。



『tiny tiny』（ティニーティニー）からは、日焼けデザインのハローキティの「ぬいぐるみチャーム」（全3種 2990円）や「ポーチ」（全3種 3990円）がラインアップする。

【Elura】HELLO KITTY「Vネックカーディガン」（全3種 1万1000円）、「ワッペン付き巾着セット」（全2種 3300円）

【AND YUA ANY】はぴだんぶい「グラフィックスウェット」（全2種 3490円）、「グラフィックパーカー」（全2種 3990円）

【tiny tiny】ハローキティ「ぬいぐるみチャーム」（全3種 2990円）、「ポーチ」（全3種 3990円）

子供服ブランド『PAIR MANON』（ペアマノン）からは、ハローキティとポムポムプリン、ポチャッコがプリントされた「ユニセックス バックプリント 長袖Tシャツ」（全3種 2000円）と、ハローキティ、マイメロディ、クロミがデザインされた「ガールズ フリル裏毛スウェット」（全3種 3000円）、「ぷっくりおしりワッペン ベビーロンパース」（全3種 2295円）が発売。



『10C REPIPI』（ジューシーレピピ）からは、“Happy Halloween B-days Party”をテーマにマイメロディとクロミがデザインされた「プチハイリブトップス」（全4種 2490円）、「ドッキングプリーツスカート」（全2種 3991円）、「マスコットチャーム」（全4種 2200円）が登場する。

【PAIR MANON】ハローキティ・ポムポムプリン・ポチャッコ「ユニセックス バックプリント 長袖Tシャツ」（全3種 2000円）、ハローキティ・マイメロディ・クロミ「ガールズ フリル裏毛スウェット」（全3種 3000円）、ハローキティ・マイメロディ・クロミ「ぷっくりおしりワッペン ベビーロンパース」（全3種 2295円）

and ST限定アイテムの、天使の羽をつけたハローキティがモチーフになった「ルームウェアトップス」、「ルームウェアパンツ」（全2種 4490円）は、ふわふわの生地でオーバーサイズのシルエットになっている。

【and ST限定アイテム】HELLO KITTY「ルームウェアトップス」（全2種 4490円）

さらに「Elura」ではベーシックなハローキティをプリントした限定ショッパー、「and STストア」ではサンリオキャラクターズをデザインした限定ショッパーがもらえるほか、「tiny tiny」ルミネスト新宿店ではハローキティのレシート写真機が10月1日（水）から19日（日）まで設置される。

「Elura」 限定ショッパー

「and STストア」 限定ショッパー

and STとサンリオキャラクターズの第6弾コラボアイテムは、10月1日（水）の午前10時から、公式WEBストア「and ST」、各ブランド店舗、and STストア全店で順次発売。店舗によって取扱商品が異なる場合がある。価格は税込み。