◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権、良）

１１頭で争われ、戸崎圭太騎手が騎乗した１番人気のレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が前走の宝塚記念１１着から巻き返し、重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは２分１０秒２。

戸崎騎手はミュージアムマイルで制した１５日のセントライト記念に続く２週連続の重賞勝利。１４年マイネルラクリマ、２０年センテリュオに続く当レース３勝は歴代最多タイとなった。

２着は２番人気のドゥラドーレス（クリストフ・ルメール騎手）、３着は４番人気のヨーホーレイク（岩田望来騎手）だった。

横山武史騎手（ホーエリート＝５着）「先生と相談をして前、前で運ぶのは作戦通りでした。よく頑張ってくれたと思います」

吉田隼人騎手（リカンカブール＝６着）「外枠でも１コーナーまでには、いいところにつけられたが、その後にペースが落ちて動かれてしまい、ポジションが下がる形になった。最後はじっとしていたぶん、脚は使ってくれたのですが。やはりコーナー４つに適性がありますし、どこかで勝てるチャンスがあると思います」

佐々木大輔騎手（ワイドエンペラー＝７着）「じっくり脚をためる形をとりました。他馬が動いてきたときについていかなかったぶん、脚を使ってくれました」

丹内祐次騎手（コスモキュランダ＝８着）「いい競馬ができたし、最後までよく頑張った。次は馬具を工夫したいですね」

菅原明良騎手（シュバルツクーゲル＝９着）「脚質的に来た時に動きたかったけど、いい勢いで来られて囲まれた。そこから抜けてこられるタイプでもないですし、今日はそこですね」

ジョアン・モレイラ騎手（クロミナンス＝１０着）「レースの中身は良かったし、動きも問題なかった。ただ、休み明けが影響した。次は良くなると思います」

鮫島克駿騎手（リビアングラス＝１１着）「息を入れられるところがなかったし、ハミが抜けすぎるので２番手の方がいいかも。２枠だったので、仕方がない部分もありました」