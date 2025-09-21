¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛºÆ»°¤ÎËþÎÝ¹¥µ¡¤¤¤«¤»¤º¡Ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÔ¤ì2Ï¢ÇÔ¡¡2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·2.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 2-1 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(21Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë1ÅÀº¹¤ÇÇÔÀï¡£2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢2.5¥²¡¼¥àº¹¤ØÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤Ïº´Æ£°ìËáÅê¼ê¡£º£µ¨½é¤Î1·³ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Åê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢2ÅÙ¤ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤ºÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï2²ó¤ËÆÜµÜÍµ¿¿Áª¼ê¡¢5²ó¤Ë¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥½¥íHR¤òÍá¤Ó¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
6²ó°Ê¹ß¤Ï·ÑÅê¤Ë½Ð¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£8²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¯»³粼ñ¥°ìÏºÅê¼ê¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦ÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬2ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤µ¤é¤ËºûÀîµÈ¹¯Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ºûÀîÁª¼ê¤¬Ìá¤ê¤¤ì¤º¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡£È¿·âµÚ¤Ð¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£