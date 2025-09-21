【気になるレシピ、作ってみた】ご飯もお酒も進むひと皿！「鶏ももキャベツの味噌マヨガーリック」を作ってみた！

ご飯もお酒も進む「鶏ももキャベツの味噌マヨガーリック」を作ってみた！

最近はキャベツの価格が安定していて、いろいろなおかずに使いやすいですよね。しかし、いつも同じ味付けだと飽きてしまい、箸がのびづらくなることも。

今回はにんにくの風味がきいた味噌マヨだれが絶品の、「鶏ももキャベツの味噌マヨガーリック」を作ってみました！

強火で一気に、がポイント

1. 鶏もも肉は一口大に切ってポリ袋に入れ、下味の酒をもみこんでおきます。キャベツは大きめのざく切りにして、たれの材料はあらかじめ混ぜ合わせておきましょう。





2. 下味のついた鶏もも肉に薄力粉をまぶしてもみこみます。





3. フライパンに油を熱し、2の鶏肉をこんがり焼きます。





4. キャベツを加えて少し炒めたら、たれを流し入れて強火にします。一気に炒めて水分を飛ばし、全体にたれの味をからめたら完成です！





さっそく食べてみました





キャベツが1/4個入っているので、大皿にたっぷりの量ができあがりました。味噌とにんにくの香りがたちこめて、食欲をそそられます…！





それでは、いただきます！

キャベツは歯ごたえが残りつつ甘みが引き出され、鶏肉は表面は香ばしく、中はふっくら。

たれは味噌、マヨネーズ、にんにくが絶妙にブレンドされていて、濃厚ながらも後味は軽やか。この味がご飯によく合っていて、一緒に味見をした家族も「おいしい！」と、驚くほどの量をぺろりと食べていました。

実際に調理する際のコツは？

作ってみて気づいた大事なポイントは、キャベツを加えてから強火で一気に炒め上げること。水分が出てしんなりしないように、時間をかけないのがコツです。

たれを加えた後も、強火でしっかり水分を飛ばすことで、照りと濃厚な味わいが出ます。

キャベツ1/4個を一度に消費！

一度の調理でキャベツを1/4玉ぺろりと消費できるので、ひと玉丸ごと買ったキャベツの使い切りにもぴったり。

ご飯やお酒との相性もよく、何度でも繰り返し作りたくなるレシピでした。

気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）