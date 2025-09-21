ÃÉ¤ì¤¤¡ÖÊõÄÍ»þÂå¡Ä¤½¤ì°ÊÍè¤Ö¤ê¡×¿¿¶×¤Ä¤Ð¤µ¥é¥¤¥Ö¤Ç¶¦±é¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î´¶³Ð¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÉ¤ì¤¤¡Ê54¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¿¿¶×¤Ä¤Ð¤µ¡Ê60¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿¶×¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿¿¶×¤Ï¡ÖÊõÄÍ»þÂå¡¢¿¿¶×¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Ö¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·ÁÈ¤ó¤Ç·Ú¤¯ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¿¿¶×¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤½ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¿¿¶×¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î´¶³Ð¤³¤Î´¶³Ð¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£