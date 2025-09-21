ºåËÜ´ÆÆÄ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¼ê±þ¤¨¡ª¡¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¼ç±é¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×ÆÃÊÌ¾å±Ç
¡¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö9·î21ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ¦ÁÔ¤ÊÀ¸³¶¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£±Ç²èº×¤Ë¤ÏºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¼ãÍÕÎµÌé¡Ê36¡Ë¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÅÄÉô°æ¿ÊÌé»á¡Ê47¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡262¿Í¼ýÍÆ¤ÎµÒÀÊ¤ò¤®¤Ã¤·¤êËä¤á¤¿´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ºåËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´é¡×¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï»³¤Î±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÅÐ»³¤Î±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²ÈÂ²¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¸åÇ¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¤Æñ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤³¤Î±Ç²è¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡½é»²²Ã¤Î¼ãÍÕ¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Ð¥¹¥¯¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÃ°Àº¹þ¤á¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤¿±Ç²è¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£ÅÄÉô°æ»á¤Ï¡Ö2003Ç¯¡¢Êì¤¬¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ËÍè¤Æ¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÍè¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¾Þ¤·¤¿ºåËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤äÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤â¤³¤Ü¤µ¤º¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¡£¼ã¤¤´ÑµÒ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ãÍÕ¤Ï¡Ö10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¤Âå¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ç²è¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï9·î26Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè10²ó±¶»³±¶½§¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¥¦¥ë¥¸¥å¡ËÀ¤³¦»³³Ù±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤â·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï10·î31Æü¤Ë¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤ÎÇÛµë¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£