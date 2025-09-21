俳優で歌手の池畑慎之介さんが自身のインスタグラムを更新。

自身の45年にわたるマネージャーで、親友の丸山薫さんが亡くなったことを知らせました。



【写真を見る】【 池畑慎之介 】 自身の45年にわたるマネージャーで、親友の丸山薫さんの死去を報告 「濃密な時間をたくさん過ごし」「去年の忘年会までは、良く食べ良く飲み良く笑い」





池畑慎之介さんは「個人事務所マネージャー、丸山薫が旅立ちました。」と、報告。



続けて「9月13日……珍しく夢で丸山さんを、抱き締め号泣してる自分が居て…胸騒ぎで目が覚めました。それからしばらくして訃報が届きました。」と、記しました。





池畑慎之介さんは「彼女が25歳、ピーが28歳PARCO劇場『あやかしの鼓』出演の折り、文学座の稲野和子さんのお手伝いしてた、薫さんと意気投合して仲良くなりました。それから45年の月日が流れて、親友としてマネージャーとして、濃密な時間をたくさん過ごしてきました。」と、投稿。



続けて「去年の忘年会までは、良く食べ良く飲み良く笑い、普段と変わらずでした。今年になり、ピーのライブ(丸の内コットンクラブ)も、いつもは、受付にて着物を着てお客様にご挨拶出来てたのに、憎き病魔には勝てず、天に召されてしまいました。」と、綴りました。







そして「これまで、公私にわたり丸山薫さんと、関わってこられた方々に、昨日9月20日にお通夜、密葬でお見送りしましたこと、ご報告致します。ありがとうございました…合掌」と、記しています。



【担当：芸能情報ステーション】