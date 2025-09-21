◇東京六大学野球秋季リーグ戦第2週第2日 2回戦 明大10―0東大（2025年9月21日 神宮）

明大が初回の4連打を皮切りに15安打10点を挙げ東大に快勝、勝ち点1を挙げた。

先発は1メートル88の長身左腕・大室亮満（2年＝高松商）。春は救援専門だったが、ドラフト候補・高須大雅（4年＝静岡）のコンディション不良で出番がやってきた。1回に安打を許したが、けん制で刺すと5回まで1人の走者も出さず打者15人で料理。役目を果たし、マウンドを先輩に譲った。

東大の大久保裕監督は「大きいから角度があって、なかなか打てない」と大室にお手上げ状態。前夜のミーティングで「大室が投げるから皆で助けてやってくれ」と戸塚俊美監督からの指令を受け、打線も初回からいきなり4連打で2点。その後も小刻みに加点し、7回にはそれまで無安打の光弘帆高（3年＝履正社）が右翼へ3ラン。15安打を東大投手陣に浴びせて勝ち点1を挙げた。

7回からは23年10月22日以来、実に700日ぶりに久野悠斗（4年＝報徳学園）がマウンドに。2回を2安打無失点に抑え「球速は物足りないけど投げらただけで収穫」と笑顔を見せた。昨年4月に左ヒジのトミー・ジョン手術を受け「地道にリハビリをしていた。復活して私もうれしい」と指揮官も喜んだ。

大室に先発のメドが立ち、久野や右肩に不安のあった松本直（3年＝鎌倉学園）も1イニング投げた。新1番の岡田啓吾（3年＝前橋育英）は4安打を放ってチームに勢いをつけた。次戦は毎回苦戦する慶大戦。勢いをつけたまま陸の王者に挑む。