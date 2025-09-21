中川安奈アナウンサーが21日のABEMA的ニュースショーに出演し、NHKを退局した理由を語った。

【映像】中川アナのグラビアショット（複数カット）

2025年3月にNHKを退局した中川アナ。くしくも、ともにスポーツ番組「サンデースポーツ」を担当していた豊原謙二郎アナウンサーも同時期に局を去ることとなった。MCの千原ジュニアから「2人で喋ったりは？」と聞かれ、中川アナは「全然知らなくて。豊原さんの退社もネットニュースで知って。その後に豊原さんに連絡をして、『そうだったんだね』ということで話した。私のニュースの方がちょっと先に出たので。びっくりしました」と当時を振り返った。

加えて「なんか、でも、なんとなく気配みたいなものがあったかもしれない。感じるものがちょっとはあった気がします」と話した。

退局理由については「豊原さんと一緒に担当していたスポーツ番組はすごくやりがいを感じてやっていたんですけれど、3年くらい経ってもう卒業することになった。ちょうど入社10年目、社会人10年目の年でもあるので、思いきって辞めてみようかなと」と語った。

そして、実際フリーアナウンサーになって「毎日いろんな仕事があって、今はすごく楽しい」という中川アナ。「（NHKとは）全然違う。本当にNHKって準備とかリハーサルとかすごく念入りにやる」と語ると、千原ジュニアも「バラエティで『照明直しますんで、もう一回やってください』とかもある」と話し、スタジオを驚かせた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）