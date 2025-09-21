春風レコードが、新曲「夜に潜って」を9月17日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開した。

同楽曲は、ほろ苦くも歩みを感じるリリックに静かに心揺らすサウンドと、追憶を心に響くトップラインとシンプルながら見事なアンサンブルで表現した“新世代ニューミュージック”を強く意識させる、春風レコードのアンセムソングに仕上がっている。メンバーそれぞれが作詞作曲を手掛ける中、今回は池田春（Vo）が作詞作曲を担当した。

公開されたMVは、Mitsune Nunokawaが監督を担当。画面を左右に分割しながら逆再生と通常再生のカットが共存するギミックカットなどを織り交ぜた、2人の俳優の仕草や感情が交錯する映像に仕上がっている。

また、同楽曲が11月9日より放送開始となるドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（ABCテレビ）のW主題歌に起用されることが決定した。同ドラマは紺吉による同名漫画を原作とし、自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男 モブ（犬飼貴丈）が、“立ち上がりまくるBL恋愛フラグ”に必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグBLとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）