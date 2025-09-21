「台風19号」進路定まらず

猛烈な台風１９号は、きょう（２１日）午後３時現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルとなっています。

「台風19号」今後の進路は？

「台風18号」はどこに？

あす（22日）午前３時には南鳥島近海で猛烈な台風中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルあす（22日）午後３時には南鳥島近海で猛烈な台風中心の気圧は９３５ヘクトパスカル中心付近の最大風速は５０メートル最大瞬間風速は７０メートルあさって（23日）午後３時には日本の東で非常に強い台風中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートル24日午後３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートル２５日午後３時には日本のはるか東で強い台風中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートル２６日午後３時には日本の東中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルの予想となっています。

非常に強い台風第１８号は、きょう（２１日）午後3時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１６５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。



また中心の東側５００キロ以内と西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



台風18号 沖縄地方は高波に注意を

あす（２２日）午後３時、バシー海峡で猛烈な台風になる見込み

中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５５メートル、

最大瞬間風速は７５メートル



あさって（２３日）午後３時には南シナ海で非常に強い勢力に

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



２４日午後３時には南シナ海

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



２５日午後３時にはトンキン湾

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は３０メートル

最大瞬間風速は４５メートル



が予想されます。

今後の気象情報に注意してください。