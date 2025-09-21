LiSAが自身のSNSにて、同郷のスターと崇める清春との2ショット写真を公開した。

写真：ハッシュタグでは地元ネタも！LiSA＆清春の岐阜2大スターショット

■同じ岐阜県出身のLiSAと清春

本写真は、LiSAが黒夢のZepp TOUR『CORKSCREW 2025』を観に行った際に撮影されたもの。

LiSAは投稿で「岐阜の大スター先輩、黒夢さんのZepp Tour 『CORKSCREW 2025』に行ってから、ひどく後遺症におかされてる」という始まりから、「黒夢さん、なんて最高なんだ。岐阜はなんて大スターを産んでくれたんだ‥！！そして、この時代にこのライブを体感させてもらえるなんてなんて幸せなんだ‥！最高すぎるときって最高しか出てこない。最強にかっこよかった」と黒夢のライブで感じた熱量そのままに大興奮の様子。

続けて、「清春さんが一緒にお写真撮ってくださった‥！宝‥！ありがとうございました」と同郷のスターとの2ショット写真を披露。

クールな清春の横でニッコニコの笑顏でピースサインをするLiSA。微笑ましいふたりの2ショット写真に互いのファンからのメッセージはもちろんのこと、「岐阜の2大スター」「岐阜出身を誇りに思います」といった地元愛溢れるコメントも多く届いた。

