RX680 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　ゲーミングチェア シグナル グレー

15507（不二貿易）

5位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal

CF-9010057-WW（Corsair）

6位　GTRACING フットレスト シリーズ GT200 ブラック

GT200 ブラック（Wudi Group）

7位　Pro-X V2 ホワイト

AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

8位　Wolf ホワイト

AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

9位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル

AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）

10位　Pro-X V2 レッド

AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。