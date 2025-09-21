「ウルブスを翻弄した」戦列復帰のリーズ田中碧、終盤のみのプレーも地元メディアは高評価！「相手の中盤を悩ませ、苦しめた」
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、田中碧が所属するリーズが敵地でウォルバーハンプトンと対戦した。
開幕節のエバートン戦（１−０）以来、勝利がないリーズは、怪我明けの田中がベンチスタートとなったなか、開始８分にいきなり先制を許す。
しかし、31分にドミニク・キャルバート＝ルーウィンのヘッド弾で同点に追いつくと、その８分後にはアントン・シュタッハが直接FKを叩き込んで逆転に成功。さらに45分にも、ノア・オカフォーが左足でネットを揺らして、追加点を挙げる。
その後、試合終盤の83分には田中が途中出場して戦列復帰。結局、リーズは３−１で勝利して４試合ぶりの白星を飾った。
第２節のアーセナル戦（０−５）以来の出場となったものの、攻守に豊富な運動量を見せて、自身の役割をしっかりとこなした日本人MFに対して、リーズの地元メディア『Leeds Live』は採点記事で「６点」を付与。「（相手の）中盤を悩ませ、苦しめた」と称賛した。
また、『Yorkshire Evening Post』は「７点」を与えており、「試合終盤、チームにエネルギーを注ぎ込み、ウルブスを翻弄した」と賛辞を贈っている。
限られたプレータイムのなかで躍動した田中。27日に行なわなれる次節のボーンマス戦での活躍にも期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
