「今日の責任は僕。みんな本当にごめん」マンU戦で即退場のチェルシーGKが謝罪。指揮官は「３分で失点の方がマシ」と苦言
キックオフ直後にまさかの事態が起こった。
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドと敵地オールド・トラフォードで対戦。大雨のなか、１−２で名門同士のビッグマッチを落とした。
あまりに痛恨だったのが、ロベルト・サンチェスの一発退場だ。27歳のスペイン代表GKは開始わずか５分、裏に抜け出したユナイテッドの新戦力ブライアン・ムベウモを止めようと、ペナルティエリア内から飛び出したが、ムベウモと交錯。ファウルで倒してしまい、決定機阻止としてレッドカードを食らった。
数的不利を強いられたクラブ・ワールドカップ王者は、14分にブルーノ・フェルナンデス、37分にカゼミーロに被弾。45＋５分にカゼミーロも退場し、10人対10人となった後、トレボ・チャロバーが１点を返したが、敗戦を免れることはできなかった。
サンチェスは試合後、インスタグラムのストーリーを更新。「今日の責任は僕にある。みんな本当にごめん。チームは後半に全力で頑張ったけど、届かなかった」と謝罪した。
一方、エンツォ・マレスカ監督は苦言を呈した。地元メディア『football.london』によれば、背番号１が誤った対応をした瞬間、即座にレッドカードを察した様子を見せた指揮官は、「１秒か２秒で決断を下さねばならない難しい判断だ。だが、私に言わせれば、３分で１点リードされるのか、３分で１人退場するのかだったら、前者の方がマシだ」と言い放った。
今後の糧とするほかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チェルシー守護神が開始５分であまりにいただけない対応
