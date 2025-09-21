YOASOBI、10月スタートのドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌担当！配信リリースも決定

YOASOBIが、フジテレビ系にて10月1日より放送がスタートするドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当することが発表された。

■YOASOBIとして初めてAyaseが歌唱参加する、Wボーカル楽曲に！

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波の新・水10ドラマ。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

そんな作品にYOASOBIが提供する主題歌「劇上」は、ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲。10月1日に結成6年を迎えるYOASOBIにとって初の試みとなる、コンポーザーAyaseのボーカル参加も実現。Ayaseはソロ活動ではボカロPとしてのリリースに加え、自身が歌唱するセルフカバーも高い評価を得ており、「夜撫でるメノウ」セルフカバーはYouTubeで7000万再生を突破。さらに2023年にはR-指定（Creepy Nuts）とのW歌唱によるコラボ楽曲「飛天」をリリースしている。そんなAyaseが満を持してYOASOBIとして歌唱参加する本作は、YOASOBIの“いま”を凝縮した、特別な一曲に仕上がっている。

楽曲は、三谷幸喜が今作のために書き下ろした私小説『劇場ものがたり』を原作に制作。YOASOBIが連続ドラマへ楽曲提供するのは、今回が初めてとなる。10月1日のドラマ初回放送内で初音源解禁が予定されており、さらにはドラマ初回放送の直後となる10月2日には配信リリースを行うことも決定。合わせて、ジャケット写真も公開された。

■リリース情報

2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「劇上」

■番組情報

フジテレビ系 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』
10/01（水）スタート
毎週水曜22:00～22:54（初回30分拡大）

脚本：三谷幸喜
音楽：得田真裕

出演
菅田将暉　二階堂ふみ　神木隆之介　浜辺美波
戸塚純貴　アンミカ　秋元才加　野添義弘　長野里美　富田望生
西村瑞樹（バイきんぐ）　大水洋介（ラバーガール）　小澤雄太　福井 夏
ひょうろく　松田慎也　佳久 創　佐藤大空
野間口 徹　シルビア・グラブ　菊地凛子　・　小池栄子
・ 市原隼人　井上 順　坂東彌十郎　小林 薫　他

演出：西浦正記

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/moshi_gaku/

YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/

(C)フジテレビ