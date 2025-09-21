YOASOBI、10月スタートのドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌担当！配信リリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、フジテレビ系にて10月1日より放送がスタートするドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当することが発表された。

■YOASOBIとして初めてAyaseが歌唱参加する、Wボーカル楽曲に！

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波の新・水10ドラマ。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

そんな作品にYOASOBIが提供する主題歌「劇上」は、ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲。10月1日に結成6年を迎えるYOASOBIにとって初の試みとなる、コンポーザーAyaseのボーカル参加も実現。Ayaseはソロ活動ではボカロPとしてのリリースに加え、自身が歌唱するセルフカバーも高い評価を得ており、「夜撫でるメノウ」セルフカバーはYouTubeで7000万再生を突破。さらに2023年にはR-指定（Creepy Nuts）とのW歌唱によるコラボ楽曲「飛天」をリリースしている。そんなAyaseが満を持してYOASOBIとして歌唱参加する本作は、YOASOBIの“いま”を凝縮した、特別な一曲に仕上がっている。

楽曲は、三谷幸喜が今作のために書き下ろした私小説『劇場ものがたり』を原作に制作。YOASOBIが連続ドラマへ楽曲提供するのは、今回が初めてとなる。10月1日のドラマ初回放送内で初音源解禁が予定されており、さらにはドラマ初回放送の直後となる10月2日には配信リリースを行うことも決定。合わせて、ジャケット写真も公開された。

■リリース情報

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

■番組情報

フジテレビ系 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

10/01（水）スタート

毎週水曜22:00～22:54（初回30分拡大）

脚本：三谷幸喜

音楽：得田真裕

出演

菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波

戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生

西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏

ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空

野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子

・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他

演出：西浦正記

