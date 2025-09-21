ÙÇÃ×¤«¤é47Ç¯...ÊÑ¤ï¤é¤ºÆ°¤¯¡È»þ·×¡É¤ËÊì½Å¤Í¡Ö¤¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¡×ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤óÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¢£¡Ö°ì¸þ¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡×½é¤ÎÅÔÆâÃ±ÆÈ¹Ö±é²ñ¤Ç¤ÎÁÊ¤¨
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÅìµþŽ¥ËÌ¶è¤ÇÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó600¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬ÅÔÆâ¤Ç1¿Í¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê66¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ23Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é47Ç¯¡£È¾À¤µª¶á¤¤Ç¯·î¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï°ì¸þ¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯8·î¡¢¿·³ã¡¦º´ÅÏ»Ô¤ÇÇã¤¤Êª¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢Êì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤È¶¦¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ19ºÐ¡£ËÌÄ«Á¯¤«¤é¡ÖÊì¿Æ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ÊŽ£¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç24Ç¯¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
2002Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é23Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£Êì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤È¤ÏÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é47Ç¯´ÖºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¿ÆÀ¤Âå¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë²ò·è¤ò¡Ù¤È¿·¤·¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²²ÈÂ²²ñ¤¬³èÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌðÀè¡¢ÍËÜÌÀ¹°¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²²ñ¡Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤âÁêÅö¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÊì¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÍËÜ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤ÎÊì¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤È´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¡£¤È¤â¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Îµß½Ð¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÌÀ¹°¤µ¤ó¤È¡¢¸½ºß93ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡ÖÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤Ë¾¯¤·¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡£¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âµß½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¿´Â¡¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¢£°ì½ï¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¤Ã¤¿»þ·×Ž¥Ž¥Ž¥¡È¸µµ¤¤Ë¡ÉÆ°¤Â³¤±¤ë
º£²ó¤Î¹Ö±é²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿news zero¤ÎÆ£°æµ®É§¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¹Ö±é²ñ½ªÎ»¸å¡¢¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Îº£¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î»þ·×¡£
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬´Ç¸î³Ø¹»¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢´µ¼Ô¤ÎÌ®¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿»þ·×¤ò¡¢¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤¬¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»þ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ·×¤È°ì½ï¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ë24Ç¯´Ö¤â¤º¤Ã¤È¡¢Êì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤¿Á´ÉôÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êì¤â¤¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
news zero¡¡Æ£°æµ®É§¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿»þ·×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á¥¤Î´Ö²¿»þ´Ö°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£Æü¤¬²¿Æü¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤ªÊìÍÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡©¡×
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤Î»þ·×¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ËÌÄ«Á¯¤ÇË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºº£¤âÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»þ·×¡£
»þ·×¤¬¸µµ¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Êì¤â¤¤Ã¤È¡È¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¡É¤È¿®¤¸¤Æ¡¢ËèÆü¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤Þ»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò
¡ÈËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¡£
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ë¿·³ã¡¦º´ÅÏ»Ô¤«¤é²¿ÅÙ¤â´ØÅì¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÁÊ¤¨¤ë¡£2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤Þ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á5¿Í¤¬µ¢¹ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Â¾¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤¬°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤¬Á´Éô²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ï¤ê¹ÔÆ°¤Ëµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¼ê¤Ë»×¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¤È¡¢¤¤¤Þ¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Êì¤Îµ¢¹ñ¤òµá¤á¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò·è¤Ø¤ÎÃû¤·¤¬°ì¸þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÙÇÃ×ÌäÂê¡£
ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¡×¤ò¶µ²Ê½ñ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÈÉ÷²½¡É¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬ËèÆüÎÞ¤òÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤ò²æ¤¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×µ¢¹ñ¤·¤Æ23Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤ÙÇÃ×ÌäÂê
²ÈÂ²²ñ¤¬¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤¬·òºß¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÂ¨»þ°ì³çµ¢¹ñ¡×¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤ëÃæ¡¢2025Ç¯¤Ë96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍËÜÌÀ¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤¬¤Þ¤À¡Èµ¿ÏÇ¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢Ì¼¤Îµß½Ð¤Î¤¿¤á¤Ëµß½Ð³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
µ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¯ÉÜÇ§Äê¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÇÂ¸Ì¿¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Î¤ß¡£Ááµª¹¾¤µ¤ó¤â2026Ç¯¤Ë¤Ï90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ë¡¢²ÈÂ²¤é¤Î¾Ç¤ê¤ÏÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÇÂÔ¤Ä²ÈÂ²¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ²ñ¤Ç¤¤º¤Ë²ÈÂ²¤¬1¿Í¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï²ÈÂ²¤é¤¬ÁÊ¤¨¤ëÄÌ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Ï¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï20Ç¯°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¡¢²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤Î²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ËÀÐÇË¼óÁê¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÂÔ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å»äÃ£¤ò¶ì¤·¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¡¢Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüÄ«²ñÃÌ¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±Æü¤âÁá¤¯ÆüËÜ¤ÎÅÚ¤¬Æ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁá¤¯¤½¤Î´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò·è¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â²ÈÂ²¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÎòÂå¤Î¼óÁê¤«¤é¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬²ÈÂ²¤é¤Ï¼óÁê¤¬Âå¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²¤é¤Ï£´·î¡Á£µ·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤ä¾å²¼Î¾±¡¤ÎµÄ°÷¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¡¢¥¨¥ê¥µ¥Ù¥¹¡¦¥µ¥ë¥â¥ó¹ñÏ¢ËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¾õ¶·ÆÃÊÌÊó¹ð¼Ô¤Ê¤É¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤â¸½ºß93ºÐ¡£¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ23Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ìÀÚ¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ç¡ÖÊì¤ò´Þ¤àÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î£±Æü¤¬¤â¤¦ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»þ·×¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ·×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£º£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Ç1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Âç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÊì¤Ë¡¢1Æü¤âÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ93ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤âÊì¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ù¤ò¡¢°Ø»Ò¤òÊÂ¤Ù¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ1Æü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¡ÊËÌÄ«Á¯¤È¡Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Î´ê¤¤¤ÏÊì¤ò´Þ¤àÙÇÃ×Èï³²¼ÔÁ´°÷¤Îµ¢¹ñ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¢£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤Î´ê¤¤¤ò¶»¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¼êºî¤ê¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤é¤¬¶»¸µ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×¡£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤ò´ê¤¦³èÆ°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈËÌÄ«Á¯¤ò³Ö¤Æ¤ë¡ÖÆüËÜ³¤¤ÎÀÄ¡×¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤È²ÈÂ²¤òÍ£°ì·ë¤Ö¡ÖÀÄ¤¤¶õ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³èÆ°¤Î²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ä·Á¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µß½Ð¤ò´ê¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶»¸µ¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æü¤â¡¢¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Îº¸¶»¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¤ÎÀÄ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¼èºàÈÉÁ´°÷¤Ë¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÙÇÃ×Èï³²¼ÔÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢²ÈÂ²¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁá´ü¤ËÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë²ÈÂ²¤é¤Î»×¤¤¤ò¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉôÙÇÃ×ÌäÂêÃ´Åöµ¼Ô¡¡ÏªÌÚÀ¸½ã¡Ë
