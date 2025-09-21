Èþ¿Í¥¢¥Ê¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿KBC¥¢¥Ê¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¥×¥í¥Ý¡¼¥º²óÁÛ¡¡¶¦±é¼Ô¡Ö¥Û¥é¡¼¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ¹²¬Âç²í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤È¸µ¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉðÅÄ²ÚÆà¡Ê36¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾×·â¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÃÏ°è¤â°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¶å½£¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈSNS¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¡£¤½¤³¤«¤éÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸òºÝ1Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤¹¤ëÎ¹¹Ô¤ÇÄ¹Ìî¤òË¬¤ì¡¢Ä¹²¬¥¢¥Ê¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò·è¹Ô¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ä¹²¬¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇVTR¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿Ä¹Ê¸¤Î¼ê»æ¤ÈÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌó3Ê¬¤¬·Ð²á¡£ºÆÅÙ¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢MC¤ÎÆ£°æÎ´¤Ï¡ÖËÍ¤Î´¶¼õÀ¤ÎÌäÂê¤«¤Ê¡©¥Û¥é¡¼¤ä¤ó¡ª ÃÏ¹ö¤ä¤ó¡ª¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¡È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼«Ê¬¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤ì¤Ð±ä¤Ó¤ë¤Û¤ÉÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£