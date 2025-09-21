三谷幸喜、菅田将暉は「似た感性を持っている」フジ水10ドラマイベントに主役級キャスト勢ぞろい
10月1日スタートのフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00※初回30分拡大）の完成披露イベントが21日、都内で行われ、脚本家の三谷幸喜、同作主演の菅田将暉のほか豪華キャストが集結した。
【写真】豪華すぎる横並び…！笑顔の神木隆之介、菅田将暉、二階堂ふみ、浜辺美波
イベントには2人に加え、共演の二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら主要キャストも登場。豪華な顔ぶれに会場の熱も高まった。キャストの並びや会場のセットの大きさを見て三谷は「なんか、すごい力が入ってる…」とそわそわした様子を見せた。菅田以外は三谷作品初出演ということもあり、三谷は「いかに僕が普段フレッシュじゃない人とやってるかことですよね。若い世代の方々と仕事をするのはとても新鮮でした」と話した。
また三谷は菅田の印象について、「細かい話はしていなかったんですけど、僕と似た感性を持っている」と明かし、「とても話しやすかったです。まあそれが仕事に今後つながっていくかどうかわからないですけど…」とニヤリとした表情を浮かべた。
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。菅田は、主人公で成功を夢見る演劇青年・久部三成（くべ・みつなり）を演じる。主演の菅田のもとには、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波という超豪華な顔ぶれが集結。渋谷の喧噪（けんそう）に置かれた４人の男女が、夢を見たり、友情を育んだり、恋心に揺れたりしながら、無情にも時は静かに流れていく。
イベントにはこのほか、小林薫、アンミカ、西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール）、ひょうろくが登場した。
