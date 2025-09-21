三谷幸喜氏（64）が脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）の主題歌を音楽ユニット「YOASOBI」が担当することが21日、明らかになった。

三谷氏は同作で25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を担当する。稀代のヒットメーカーが手掛ける作品とあって、大きな注目を集めている。

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで、主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

YOASOBIが提供するのは、書き下ろし楽曲「劇上」（げきじょう）。連続ドラマへの楽曲提供は初。

ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみんな役者である”というテーマを軸に紡がれた一曲。

10月1日に結成6年を迎えるYOASOBIにとって初の試みとなる、コンポーザー・Ayaseのボーカル参加も実現。YOASOBIの“いま”を詰め込んだ、新たな挑戦にして特別な楽曲に仕上がっている。