尾畑酒造の専務、尾畑留美子さん＝2025年7月、新潟県佐渡市

新潟県の佐渡島に小学校の廃校舎を生かした酒蔵がある。その名も「学校蔵」。資源やエネルギーに加え、人も循環させる「持続可能な酒蔵」を目指し、新潟県佐渡市の老舗、尾畑酒造が手がける。5代目蔵元で尾畑酒造専務の尾畑留美子さん（59）は「日本酒造りで地域循環を促し、佐渡を活性化させたい」と意気込む。（共同通信＝近藤優士）

2010年に廃校となった旧西三川（にしみかわ）小の校舎を再利用。佐渡島の南西部の海に近い丘の上に位置し、以前は「日本で一番夕日がきれいな小学校」と呼ばれたという。

廃校に着目したのは尾畑酒造社長で夫の平島健さん（60）。尾畑さん自身は当初反対だったものの、丘から佐渡の海を見渡した際「この景色を失わせてはならない」と決心した。

1892年創業の尾畑酒造が学校蔵で酒造りを始めたのは2014年。通常は冬場に本社で酒を造るが、学校蔵での作業は夏が中心になるため、冬に近い環境をつくり出す必要が生じる。

そこでグラウンドやプール跡に太陽光パネルを設置。再生可能エネルギーの太陽光で、酒蔵の維持に必要な電力を賄う。

学校蔵での取り組みは多岐にわたる。酒造りの過程で出たこうじや酒かすは、職員室を改装したカフェで提供する料理に活用。カレーやアイスとして味わえる。

実際に酒造りの仕込みを1週間かけて体験できるコースも用意。海外から参加する人や、これをきっかけに佐渡へ移住した人もいるという。

佐渡のコメや水といった資源はもちろん、エネルギーも佐渡で調達し、佐渡を知る人を増やす―。こうした循環が地域活性化と魅力向上に資すると、尾畑さんは期待を寄せる。日本酒の海外輸出にも力を入れており、夢は広がる。「佐渡から世界と直接つながれると証明したい」

新潟県佐渡市の「学校蔵」＝2025年7月

職員室を改装した「学校蔵」のカフェ