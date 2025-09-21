ルイス・マコード統合基地の入り口にある標識＝米ワシントン州/Abner Guzman/US Air Force

（ＣＮＮ）米ワシントン州の軍基地付近で「ブラックホーク」ヘリコプターが墜落し、陸軍兵４人が死亡したとみられていることが分かった。米陸軍特殊作戦コマンドの報道官が明らかにした。

墜落が発生したのは１７日夜遅く。報道官は１９日の声明で、「米陸軍特殊作戦コマンドは、９月１７日の航空機事故に巻き込まれた第１６０特殊作戦航空連隊所属の兵士４人が死亡したとみられていることを確認する」と述べた。

兵士４人の身元はまだ公表されていない。

米陸軍特殊作戦コマンドのブラガ司令官は声明で、「我々の心はナイトストーカーズ（第１６０特殊作戦航空連隊の通称）の家族や友人、仲間とともにある」とコメント。「彼らは陸軍や陸軍特殊作戦の最高の価値を体現する精鋭兵士だった。その犠牲が忘れられることは決してない」と表明した。

報道官は「事故原因については調査中」としている。

ワシントン州サーストン郡の保安官事務所は１８日午前、ＳＮＳで声明を出し、隣接する郡の保安官代理が「サミットレーク地域でのヘリ墜落の可能性に関する通報を受け出動した。保安官代理は現場と思われる場所を特定した」と説明した。

サミットレークはタコマの南西の地域、基地の西側に位置する。