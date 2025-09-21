【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】マジかよ！現地実況も笑っちゃった一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が、打席中におちゃめな笑顔を見せて話題になった。

いつものように「1番・DH」でスタメン出場した大谷の第2打席。カウント2ー2からの1球は、大谷の足元に大きくすっぽ抜けるボール球となった。大谷は軽く後ろへステップを踏むような格好で、ひらりと交わした。

キャッチャーも捕球することができず、ボールはフェンスに到達。ここまではよくある光景ながら、勢いよくフェンスに当たったボールは上空に跳ね上がり、なんと大谷付近まで戻ってきた。それに気づいた大谷は、仰け反りながら左手を出してキャッチを試みた。

うまくキャッチすることはできなかったが、グラウンドに落ちたボールを拾い直してベンチへと軽く投げ返す。その時の大谷はニヤリ顔。真剣な打席の中で垣間見えた、微笑ましい瞬間だった。

SNSでも、「大谷あの反応なら守備もやれそうだなw」「今日の大谷さん童心に帰ってるな」といった反応があった。

サーカスばりの“フライキャッチ未遂”でフルカウントとなったが、次球のスライダーには手が出ず見逃し三振。出塁することはできなかった。しかし大谷は第4打席で第53号ホームランを放ち勝利に貢献。ナショナル・リーグ本塁打王争いでもトップタイとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）