「ピチッとしたのは苦手」な人へ！【ハニーズ】ちょうどいいゆったり感♡「羽織りアイテム」

体のラインを拾わずにゆったりと着られる羽織りがあると、秋コーデで活躍してくれそうです。【ハニーズ】に登場したのは、季節感のあるスエード調のブルゾンと、カジュアルに着こなしやすいデニムシャツ。ラフになりすぎず、サッと羽織るだけでこなれ見えする予感大なので、ぜひチェックして。

高級感のあるスエード調素材でオシャレを底上げ

【ハニーズ】「スエードゆるブルゾン」\4,980（税込）

トレンドのスエード調素材がリッチな雰囲気を醸し出すブルゾン。公式サイトによると「ゆったりめの幅とヒップまで隠れる丈感」とのこと。すっきりとしたノーカラーでハイネックやタートルネックトップスとも合わせやすく、幅広いシーンで活躍するはず。ニュアンス感のあるグレージュのほか、スミクロ・ブラウン・ベージュの全4色をラインナップ。

ゆるっとしたシルエットでこなれ感アップ

【ハニーズ】「デニムゆるシャツ」\2,980（税込）

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテム。ゆるっとしたオーバーサイズのデニムシャツは、プラスワンでこなれ感のある着こなしが叶いそう。公式サイトには「ヒップがすっぽり隠れる丈感のゆったりシルエット」とあり、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。Tシャツに重ねてカジュアルに、タイトスカート合わせでレディライクに、さまざまな着こなしを楽しんで。

writer：Emika.M