ママ友「安いおむつでかわいそう～（笑）」えっ、それでマウントするの！？ さらなる『衝撃発言』に絶句

自分と他人を比べて、優越感に浸るのが好きな人っていますよね。筆者の知人のママ友は、信じられないようなことで知人を見下してくる人でした。今回は、ママ友に対してモヤっとした出来事を知人から聞いてきました。

息子のおむつを見たママ友のセリフ

支援センターでママ友になったAさんは、とても気さくで話していて楽しい人でした。

一方で、ベビー用品について『いかに自分の選ぶものが優れているか』を力説するので、私は少し疲れを感じていました。

ある日、1歳の息子のおむつ替えをしていた時です。

「そのおむつ安いやつでしょ！？」と笑ってきたAさん。「そんなの使ってたらおしりかぶれちゃうよ～」と言ってきたので、「このおむつ、安くて息子に合ってるの。消耗品にはできるだけお金をかけたくないから助かってるよ」と言い返しました。

すると「息子くんがかわいそうだよ。私が使っている高めなおむつ、1枚あげる」とおむつを差し出してきたのです。ですが、息子は普通のおむつで何もトラブルはなかったので、正直どう受け止めていいか分からず、複雑な気持ちでした。

その後もこんなやりとりが何度も続いたので、次第に私はそんな彼女に気疲れするように。ただAさんは親切心で言っているだけかもしれないと思い、ママ友関係を続けてきました。

トイトレが終わると？

1年後、周りの同年代の子より少し早めに息子のトイトレが完了しました。私は「これでAさんにおむつのことで何も言われなくなる」とホッとしました。

その後、パンツを履いている息子を見て、目を丸くしたAさん。そして面白くなさそうな顔で「安いおむつから卒業できて良かったね～」と言ってきたのです。

この時、私に対する今までの言動は、完全に嫌味だったのだなと確信しました。

そして、自分の子より先におむつが外れたのが気に障ったのでしょう。それ以降、Aさんは私と目を合わせようとはしなくなりました。

ママ友関係も終了

あれから3年たった今、Aさんとは完全に疎遠になりました。自分よりトイトレで先を越された私とは一緒にいたくない。そう感じたのでしょう。

まさかおむつでマウントを取られ、トイトレで関係が終わるなんて思わなかったので、本当に驚いた出来事でした。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はltnライターに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。