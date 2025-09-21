通路の壁や柱にピーナッツ・ギャングが登場！HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS
ソニー・クリエイティブプロダクツは、東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザに2025年9月19日(金)から10月2日(木)までPEANUTSコミック誕生75周年をテーマとしたスヌーピータウンショップの期間限定ショップをオープンします。
会期： 2025年9月19日(金)〜10月2日(木)
場所： 東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザ
時間： 10:00〜20:30 最終日のみ18:00終了
スヌーピーに囲まれた東京駅一番街で、PEANUTSコミック誕生75周年テーマの期間限定ショップにてお買い物を楽しめます。
PEANUTSは2025年10月2日にコミック誕生から75周年を迎えます。
そのアニバーサリーを記念したイベントが、10月2日の記念日まで東京駅にて開催されます。
■東京駅一番街にPEANUTSの特別装飾が登場！
2025年もイベント期間中の東京駅一番街にはPEANUTSコミック誕生75周年をお祝いし、ピーナッツ・ギャングが描かれた特別装飾が登場します。
東京駅八重洲地下中央改札から限定ショップが開催されるいちばんプラザまでの通路の壁や柱にピーナッツ・ギャングが登場し、駅利用者や観光客で賑わう東京駅の地下がPEANUTS一色に染まります。
■限定デザインのスマホ壁紙も登場
さらに、期間中は特別装飾内にある二次元コードから限定デザインのスマホ壁紙がダウンロードできます。
壁紙は日にちや時間帯によって設定された5種類が用意されています。
また、PEANUTSコミック連載開始日で記念日となる2025年10月2日(木)には、その日だけの特別なデザインの壁紙がダウンロードできます。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
