『絶対BLファイナル』場面写真が初解禁 W主題歌はmoxymillと春風レコードに決定
俳優・犬飼貴丈が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』がABCテレビで11月9日にスタートする（毎週日曜 深1：10、関西ローカル）。W主題歌情報と最新シーンカットが初公開となった。
【写真】犬飼貴丈が熱演 『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』より
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブが、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。
シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
シリーズファイナルは、原作の第5巻のエピソードの映像化し、主人公・モブ役の犬飼をはじめ、ゆうたろう、伊藤あさひ、塩野瑛久、和田颯ら不動のメインキャスト陣が再集結。さらに、猪塚健太、世古口凌の続投や、今回新たに旬のイケメン俳優たちも出演し、シリーズ集大成となる。
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』を彩る主題歌は、ガールズグループ「moxymill」（モクシーマイル）と5ピースバンド「春風レコード」のW主題歌に決定した。moxymillの楽曲「Sugar×Bitter」は、ツンデレな“恋の駆け引き”をポップサウンドで表現した一曲。春風レコードの楽曲「夜に潜って」は、ほろ苦くも歩み感じるリリックに静かに心揺らすサウンド、追憶を心に響くトップラインとシンプルながら見事なアンサンブルで表現した新世代ニューミュージックを強く意識させる春風レコードのアンセムソングに仕上がっている。
さらに、絶対BLになりたくない男、モブ（犬飼貴丈）や、綾人（ゆうたろう）の最新シーンカットも初公開となった。
■コメント
【moxymill】主題歌にmoxymillの楽曲を選んでいただき、ありがとうございます。この作品の世界に音楽の面で関わることができ、とてもうれしく思っております。少しでもドラマの魅力に寄り添うことができていたら幸いです。主題歌「Sugar×Bitter」をぜひドラマとあわせて楽しんでいただけたらうれしいです。
【春風レコード】『絶対BLになる世界vs絶対BLになりたくない男』ファイナルのW主題歌に春風レコードの楽曲を選んでいただきありがとうございます。「夜に潜って」という楽曲は、聴く人によって切なくも、前向きにも聴こえる、たくさんの表情がある楽曲だと思います。ドラマの中に出てくる人物に照らし合わせて、それぞれの解釈で楽しんで聴いていただけるとうれしいです。
