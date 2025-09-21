moxymill、新曲「Sugar×Bitter」がドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』主題歌に決定
ガールズグループ・moxymillの新曲「Sugar×Bitter」が、ABCテレビで11月9日より放送されるドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』の主題歌に起用されることが発表された。
【画像】ドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』キービジュアル
同ドラマは、紺吉による同名漫画を原作とする不条理ギャグBLドラマシリーズの最終章。自分が“BL漫画の世界”にいることに気づいてしまった主人公・モブ（犬飼貴丈）が、次々と現れる“BL恋愛フラグ”に抗う日々を描く、新感覚のギャグBLだ。これまでCSテレ朝チャンネル1やLeminoで展開されてきた人気シリーズが、今回は原作第5巻のエピソードをもとにシリーズ初の地上波連続ドラマ化として放送される。
moxymillは、「SWEET」「POP」「COOL」といった“Charm”をメンバーそれぞれが持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるスタイルで注目を集めている。7月にリリースされた4thデジタルシングル「Higher」（Charm:CRUSH）では、前作「めろめろねって メロメロね」（Charm:SWEET）とは対照的な力強さを見せ、夏フェスへの出演でも存在感を示した。
主題歌に決定したことについて、moxymillは「この作品の世界に音楽の面で関わることができ、とてもうれしく思っております。少しでもドラマの魅力に寄り添うことができていたら幸いです」とコメントを寄せている。
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』は、ABCテレビにて11月9日より毎週日曜深夜1時10分に放送。TVerでの見逃し配信のほか、FODでも独占配信される。
