¡¡¡ÖÃæÆü£µ¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢Ï»²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤Ç£´ÇÔÌÜ¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤âµÏ¿Ã£À®¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£¶»î¹ç¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¾¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ï£²°Ì¤òÁè¤¦£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò´Þ¤á¤Æ£´»î¹ç¡¢ºÆÍè½µ¤Ï£³£°Æü¤È£±£°·î£±Æü¡¦ÃæÆü¤È¤Î£²Ï¢Àï¤ò»Ä¤¹¡£ÅÄÃæ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡ÀïÅÐÈÄ¤¬µÏ¿Ã£À®¤Îº£µ¨¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍè½µ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿ÀµÜ¡©¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ²¿¤È¤«¥²¡¼¥à¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿¾¯¤ÎÄ´À°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Þ¡¼·¯¤ò½àÈ÷¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤é£´Ï¢ÂÇ¡£²¬ËÜ¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç±ç¸î¤ò¼õ¤±¤ÆµÏ¿Ã£À®¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤òÆ¨¤¹¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é²ó¤ÎÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç£±ÅÀ¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦£±ÅÀ¤Ç¤â¼è¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤ÇÎ®¤ì¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢½é²ó¤«¤éÅÄÃæ¾¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ì¤º¡£½é²ó¤Ï¾åÎÓ¤Ë¥½¥í¡¢Æó²ó¤ÏÀÐ°Ë¤ËµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£Ï»²ó¤ÏºÙÀî¤ËÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤³¤³¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤È¤Î£²°ÌÁè¤¤¤âÂ³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£