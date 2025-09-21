こんな“トモダチ”いたかも？「The TOMODACHI！」の個展が東京駅で開催。ゆるかわな限定グッズも徹底レポ
2025年9月18日（木）〜10月1日（水）の期間、東京駅構内・グランスタ東京「VINYL GALLERY」にて、「The TOMODACHI！ Solo Exhibition LIFE SIDE #01」が開催中。
ガチャガチャでじわじわと人気が出ている『The TOMODACHI！』シリーズの個展で、 全部で46人の「トモダチ！」が展示されているといいます。
ここでしか買えない限定グッズも多数ラインナップ。さっそく、魅力をチェックしていきましょう◎
「The TOMODACHI！ Solo Exhibition LIFE SIDE #01」／東京
グランスタ東京・「VINYL GALLERY」にて9月18日（木）からスタートした、「The TOMODACHI！ Solo Exhibision LIFE SIDE #01」。
ぬいぐるみアーティスト・SIOさんによって生まれた『The TOMODACHI！』は、“毛の生えたフィギュア”をコンセプトに展開するアートTOYプロジェクトとして、日常の断片や人物の気配をぬいぐるみに落とし込んでいます。
「LIFE SIDE」とは、少しよれたTシャツ、妙に気合の入った髪型、食べかけのまま置かれた朝ごはんなど、日常の些細な輪郭を切り取ったような、名もなき住人たちをこっそり観察し、記録したシリーズ。
そんなユニークな作品たちをさっそく見ていきましょう！
まるで「トモダチ」？ゆる〜い世界観にきゅん
会場には、日常を切り取ったストリートスナップのような作品展示たちがずらり。こんな「トモダチ」いたかも？と思わず重ねてしまうくらい、ゆる〜い世界観に魅了されます。
『寝相が悪いトモダチ！』や、『ティッシュを集めているトモダチ！』など、作品1つ1つにどんな「トモダチ！」なのか説明が記載されているので、じっくり読むのも楽しいですよ。
今回の展示作品は、オンラインでの抽選販売も実施。
期間は展示期間と同じく、9月18日（木）8:00〜10月1日（水）23:59まで！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
「The TOMODACHI！」個展の限定グッズがかわいすぎる
なんといっても見逃せないのが、今回の個展限定で販売されるグッズたち。
まず目を引くのは、今回の作品たちがずらりと並んだ「A3アートポスター（税込1540円）」。存在感ばっちりな大きさなので、インテリアにも映えること間違いなしです。
個性豊かな「トモダチ！」たちが並んでいるビジュアルもかわいくて、つい手に取ってしまいそう。
絶対欲しくなるステッカーは、「ステッカー3種セット（税込990円）※画像上」・「ID PHOTOステッカー3種セット（税込990円）※画像下」の2種類で展開。
特に「ID PHOTOステッカー3種セット」は、エディターが訪問した際に一度売り切れてしまい、後から補充されていたほど人気のアイテム。
どちらのステッカーもスマホケースに挟めるサイズ感ですよ！
他にも「BIG-Tシャツ（税込5500円）※サイズはM、Lのみ」や「アクリルキーホルダー（税込990円）」など、限定グッズは全部で9種がラインナップ。
展示「LIFE SIDE」限定のグッズたちは、店頭販売のみ＆先着での販売なので、早めに足を運ぶのがベターです◎
また、今回の展示で初登場したのが「ソフビフィギュア（税込1万9800円）」。パーカーのフードを被ったスタイルが、ちょっぴりまぬけでかわいいですよね。
直営店のVINYL・KENELE STOREで購入すると、特典として暗闇で光る「蓄光顔パーツ」がプレゼントされるのだとか。
他のソフビフィギュアのトモダチ！の顔と付け替えも可能とのことなので、気分に合わせて着せ替えるのも楽しいかもしれません。
店頭での販売もあるようですが、数は限られているようなのでご注意ください。
ちなみに、決済方法はクレジットカードや電子マネー、バーコード決済など幅広く展開。安心してお買い物を楽しめますよ。
どの「トモダチ！」がお気に入り？
東京駅構内だから、アクセスもばっちり◎
ちょっぴり笑えて、なんだか愛おしい「トモダチ！」たちに会いに行ってみてはいかがでしょうか。
『The TOMODACHI！ Solo Exhibition LIFE SIDE #01』
会場：VINYL GALLERY（東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内）
会期：2025年9月18日（木）〜10月1日（水）
営業時間：8:00〜22:00（平日・土曜）、8:00〜21:00（日・連休最終日の祝日）※翌日が休日の場合は22:00まで営業 ※展示最終日10月1日（水）はギャラリースペースのみ19:00閉店
入場料：無料
The TOMODACHI！公式Instagram：@the_tomodachi_
